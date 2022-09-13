В Третьяковской галерее представили «неожиданных» Малевича и Айвазовского

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-показ выставки «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1» в Новой Третьяковке

В Третьяковской галерее представили «неожиданных» Малевича и Левитана

«Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1»: новый выставочный проект Третьяковской галереи объединяет офлайн- и онлайн-площадки музея. Можно приехать и посетить выставочные залы лично. Либо «прогуляться» по интернет-сайту Третьяковки, виртуальная экскурсия будет не менее полезной и познавательной.

Проект позиционируется как образовательный: позволяет подробно оценить историю живописи в веках. Экспозиция поделена по эпохам и жанрам (пейзаж, натюрморт, портрет) и содержит множество уникальных полотен. Например, абсолютно непривычная работа «раннего» Малевича. «Нетипичные» Айвазовский и Левитан. По мнению куратора выставки Анны Чуркиной, «даже тех, кто очень хорошо разбирается в живописи, ждут удивительные открытия и приятные сюрпризы».

Следом за «часть 1» публику ждут «2» и, вероятно, последующие.