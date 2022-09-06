В теле медведицы с Диксона нашли около 50 отверстий от картечи

Фото: dmepress/t.me

Раненую белую медведицу доставили из Норильска в Москву

В теле раненой белой медведицы, которую накануне обнаружили на острове Диксон и перенаправили в Москву, обнаружили около 50 следов от картечи, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, у животного также отказали задние лапы. В настоящее время ведется медицинское обследование.

Белый медведь прибыл в зоопарк. Наши специалисты уже начали обследование: провели осмотр и рентген, было найдено 40–50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока выясняется. Более подробную информацию мы уточняем, — написала Акулова.

Впервые о пострадавшей белой медведице стало известно 3 сентября. Ее нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, она стала жертвой нападения браконьеров. Накануне животное перевезли авиацией в Норильск, а сегодня его доставили экстренным рейсом в Москву.

Это не первый случай, когда на Диксоне спасают белого медведя. Ранее спасенную в населенном пункте белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, уже выпустили в естественную среду обитания. Животное отпустили с запасом рыбы, поскольку оно было сильно истощено и первое время не могло охотиться самостоятельно.

Язык медведицы был порезан, однако специалисты заверили, что он должен скоро зажить. В администрации поселка рассказали, что больше не станут следить за судьбой медведицы, теперь за ней будет наблюдать Росприроднадзор.