В Театре сатиры опровергли сообщения о возгорании купола Театр сатиры заявил о задымлении на кровле без пожара

Фото: МЧС РФ

Пожар в Театре сатиры в Москве

На кровле Театра сатиры произошло задымление, а не пожар, заявили в пресс-службе культурного учреждения РБК. Там заверили, что ситуация находится под контролем, никто не пострадал.

Был не пожар, а задымление. Были вызваны пожарные расчеты. Люди, согласно технике пожарной безопасности, были эвакуированы. Ситуация под контролем. Без пострадавших, — цитирует издание сообщение пресс-службы театра.

Там добавили, что решения по графику работы театра будут приниматься исходя из ситуации. Зрителям отмененных спектаклей вернут деньги за билеты в ближайшее время. Согласно афише театра, на 28 января были запланированы пять постановок — две в 12:00 и три в 19:00.

Ранее факт пожара подтвердили в столичном управлении МЧС. Источник в оперативных службах Москвы сообщил, что площадь пожара в Театре сатиры возросла до 350 квадратных метров. Ранее было известно, что огнем охвачено 200 квадратных метров купола театра. Он добавил, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю ограничен. Про его словам, для борьбы с огнем наращиваются силы и средства МЧС.