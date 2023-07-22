Десятки посетителей ТЦ на Кутузовском проспекте ошпарило кипятком В ТЦ «Времена года» в Москве прорвало трубы с горячей водой, около 70 человек получили ожоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, порядка 70 человек получили ожоги, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, примерно 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. В администрации ТЦ заявили NEWS.ru, что «Времена года» работает в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

ТЦ работает в обычном режиме, можете приезжать, — заявили в администрации ТЦ.

Между тем сообщается, что на место выехали экстренные службы и медики.

По данным Telegram-канала Baza, торговый центр в настоящий момент обесточен. Заблокированные люди находятся на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. По данным Telegram-канала SHOT, 50 пострадавших осматривает скорая: у людей ошпарены разные части тела. Telegram-канал 112 сообщает, что три человека госпитализированы в ожоговое отделение.

В декабре в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару был присвоен четвертый номер сложности, площадь возгорания составила 7000 кв. м. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что огнем был охвачена кровля торгового центра, горение сопровождалось густыми клубами дыма. По словам очевидцев, также были слышны звуки взрывов.