Гендиректор ТАСС ответил на вопрос о ложном сообщении про войска в зоне СВО Кондрашов: ТАСС расследует публикацию ложного сообщения от имени Минобороны

Фото: МО РФ

Руководство ТАСС разбирается с выходом ложного сообщения от имени Минобороны о перегруппировке российских войск в зоне СВО, сообщил изданию «Подъем» гендиректор агентства Андрей Кондрашов. Он не привел подробностей того, кто был именно источником фейковой информации от лица российского ведомства.

Разбираемся. У меня комментариев нет, — сказал Кондрашов.

13 ноября РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ разместили сообщения, в которых говорилось, что командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Через несколько минут информационные агентства выпустили опровержения, сообщив, что сообщения аннулированы и были опубликованы ошибочно. В Минобороны назвали такое сообщение провокацией.

В ноябре прошлого года Telegram-канал, не имеющий статуса официального канала российского миротворческого контингента, размещенного в Карабахе, опубликовал фейковое заявление российских миротворцев в регионе. В посте говорилось, что российский миротворческий контингент в Карабахе используют топонимы, установленные топографическими картами Генштаба ВС РФ. Ряд СМИ, в том числе и Sputnik Армения, упомянули этот пост как ответ РМК на официальное заявление Минобороны Азербайджана по поводу названий населенных пунктов.