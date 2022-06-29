В такси Москвы появилось приложение с тревожными кнопками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия будет охранять такси в Москве, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск. У водителей появится приложение с тревожной кнопкой, после нажатия на которую будут автоматически отправляться сигналы наряду и включаться камеры, фиксирующие происходящее в салоне.

Кнопка вызова «Росгвардии» была внедрена в мобильное приложение для водителей такси под названием «Help driver». При возникновении любой чрезвычайной ситуации водитель может воспользоваться ей для экстренного вызова вневедомственной охраны, — говорится в сообщении.

Проект разработали совместно с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли. Пока он находится на пилотной стадии — тревожными кнопками оборудовали только 14 транспортных средств столицы.

По словам директора Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаила Михайлова, приложение с тревожной кнопкой в сочетании с профессионализмом и скоростью реагирования сотрудников Росгвардии сможет значительно обезопасить жизнь и здоровье водителей. Он указал, что таксисты достаточно часто становятся жертвами нападения пассажиров-злоумышленников. Михайлов не уточнил, будут ли распространять «тревожную кнопку» для пассажиров.

Ранее избитая таксистом девушка с младенцем рассказала о поступивших угрозах. По словам пострадавшей, после заявления в полицию с ней стали связываться неизвестные женщины.