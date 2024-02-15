В Таганском районе Москвы взорвалась «Газель»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль «Газель» внезапно взорвался на проезжей части в Таганском районе Москвы, сообщает «360» со ссылкой на собственные источники. К настоящему моменту никаких сведений о погибших или пострадавших нет. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб Москвы. Причины взрыва машины устанавливаются.

Отмечается, что происшествие произошло на Рабочей улице, расположенной в центре российской столицы. После взрыва автомобиль загорелся.

В минувшую среду, 14 февраля, в Ярославской области взорвалась большегрузная фура. Инцидент произошел на трассе М-8, проходящей через регион. Отмечается, что в момент взрыва внутри грузовика спали дальнобойщики. Мужчины получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Аналогичное происшествие также произошло в Приморском крае в конце января. В бухте Мелководной загорелся микроавтобус мужчины, планировавшего порыбачить. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание в автомобиле, возникшее после подключения портативного обогревателя. Машина полностью выгорела за несколько минут. Точные причины возгорания устанавливаются.