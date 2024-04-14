В строящемся ЖК на востоке Москвы подрались рабочие Mash: на площадке ЖК «Метроном» подрались строители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Тагильской улице на территории строящегося жилого комплекса «Метроном» произошла массовая драка рабочих, передает Telegram-канал Mash. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что в ход идут кулаки, палки и камни. Очевидец рассказал NEWS.ru подробности.

Причин уж не знаю, произошло все пару часов назад. Сначала двое строителей начали драться, а потом подключились и остальные. Одна группа рабочих начала закидывать вторую камнями, палками, арматурой металлической. Орали друг на друга. Потом кто-то, видимо, вызвал полицию. Их задержали, — говорится в сообщении.

В феврале массовая драка с участием взрослых мужчин и подростков произошла возле торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Двое участников получили закрытые черепно-мозговые травмы. Мать одного из пострадавших подростков рассказала, что к сыну и его друзьям подошел мальчик 14 лет, показал нож и стал угрожать. После этого к детям подбежал один из взрослых и инициировал драку, ударив в лицо 16-летнего юношу.

В январе в массовой драке мигрантов возле склада Wildberries на Московском шоссе в Петербурге ранили ножом в грудь одного из сотрудников маркетплейса. Подозреваемый в преступлении был задержан. Предполагаемый злоумышленник ранее уже был судим. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ЧП произошло возле маркетплейса, где он работает.