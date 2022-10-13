Опубликованы фото с места ЧП в строящемся офисе Сбербанка в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились фотографии с места ЧП, в результате которого погиб один человек. Ранее стало известно, что в строящемся офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте на рабочих обрушились трубы водоснабжения из-за поломки креплений.

Отмечается, что они были смонтированы под потолком на минус четвертом этаже. По данным Telegram-канала Mash, пострадали двое рабочих: у одного из них сломана нога, у другого травма плеча. А телеканал «Москва 24» сообщает, что пострадали три человека.

В июле на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошла трагедия, унесшая жизни двух шахтеров. Из-за «сейсмического события» произошло обрушение породы. Из шахты эвакуировали 189 горняков, двое человек пострадали. Позднее еще двое работников перестали выходить на связь, и вскоре спасатели обнаружили их мертвыми.

Ранее двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа. Спасательные службы смогли сразу достать тело одного рабочего из шахты лифта, другого пришлось извлекать из-под завалов.