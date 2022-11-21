В Москве грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Родниковой улице водитель КамАЗа совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram. Ребенок скончался. На месте работают оперативные службы.

На ул. Родниковой водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на 10-летнюю девочку. Малолетняя скончалась на месте. На месте работу правоохранительных органов координирует Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, и принятие решения по ее результатам, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее водитель автомобиля ВАЗ на западе Москвы сбил 12-летнего ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом левой голени. Водитель с места ДТП скрылся. Спустя некоторое время 19-летний водитель был задержан.

До этого водитель корейской иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю женщину с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанове Тамбовской области. Момент аварии попал на видео.