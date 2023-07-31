В столичном Серебряном бору перевернулась лодка с людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катер спасательной службы на водных объектах

В столичном парке Серебряный бор перевернулась лодка с людьми, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По его информации, в результате произошедшего пострадали трое человек, сейчас их пытаются вызволить на берег.

Опрокидывание судна произошло на Москве-реке в столичном парке Серебряный бор. Причины произошедшего и точное число людей, находившихся на борту, пока не называется.

Накануне сообщалось, что в Чувашии из-за непогоды на Волге опрокинулась моторная лодка, в результате чего погиб семимесячный младенец. Сейчас продолжаются поиски еще одного пропавшего ребенка, а также взрослого мужчины. Всего на борту катера, затонувшего вечером 29 июля, находились 10 человек, включая шестерых детей, при этом судно было рассчитано на пятерых пассажиров.

До этого в петербургском Кронштадте один человек погиб в результате опрокидывания лодки в районе дамбы вечером 24 июля. Всего на судне находилось шесть человек, причины аварии выясняются.

Ранее в Финском заливе затонула яхта, на борту которой находились девять человек. Один из пассажиров прыгнул в воду после того, как яхта начала тонуть. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он скончался. Шесть пассажиров катера эвакуировали приехавшие на вызов спасатели. Еще двое добрались до берега на проходящих мимо кораблях.