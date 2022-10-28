На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вход на станцию метро «Котельники» на юго-востоке Москвы временно закрыли из-за сбоя на фиолетовой ветке. Также были увеличены интервалы движения поездов и остановлено движение от станции «Котельники» до станции «Жулебино». В столичном департаменте транспорта сообщили, что это было сделано для проверки инфраструктуры, в настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что «при малейшем подозрении» работники метрополитена проверяют все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублёво-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.