В столичном Коньково на ходу вспыхнул автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Профсоюзной улице на ходу загорелся автомобиль, сообщает столичный департамент транспорта. В настоящий момент пожар локализован, оперативные службы устанавливают причины произошедшего и количество пострадавших. Движение на данном участке трассы затруднено.

Инцидент произошел около 17:00 в районе Коньково, на пересечении улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая. Водитель Daewoo Matiz стоял на светофоре на перекрестке, а после того, как тронулся, его машина в момент загорелась. Пока о его состоянии информации нет.

На пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая произошло возгорание легкового автомобиля. На данный момент возгорание локализовано. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение затруднено, просим выбирать маршруты объезда, — говорится в сообщении Дептранса, опубликованном в 17:27.

Ранее в Москве на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, в результате один загорелся. Возгорание было оперативно ликвидировано, о пострадавших не сообщалось.

До этого автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.