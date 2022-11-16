В столичном Чертаново загорелась квартира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в столичном районе Северное Чертаново загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве, возгорание было полностью ликвидировано в 09:51. Пострадавших в результате происшествия нет.

Северное Чертаново, дом 2к206. Возгорание в одной из квартир на седьмом этаже в жилом доме. Полностью ликвидировано в 09:51. Пострадавших нет, — поделились в МЧС.

Ранее на территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») произошел пожар. Персонал успел самостоятельно покинуть здание до прибытия на место происшествия экстренных служб. Позднее в ведомстве рассказали, что площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого пожар произошел в центре Москвы на улице Бахрушина в трехэтажном здании старой постройки. Площадь составила 200 кв. м. В тушении пожара были задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.