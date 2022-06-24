В столице открылись маркеты Московской недели моды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Модели во время показа коллекции LUBOVI в рамках Московской недели моды в Концертном зале «Зарядье»

В столице открылись маркеты Московской недели моды, в которых можно купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. Расположены они в трёх локациях столицы, на них будет представлено более 200 отечественных марок. К примеру, в парке «Зарядье» начали работать два маркета, они открыты ежедневно до 26 июня с 13:00 до 21:00. В них представлены бренды Sowhat, БИЧ, Afour Custom Footwear, Stratopacks, White Crow и другие.

Маркет в торговой галерее Seasons в центре Москвы можно будет посетить также каждый день до 26 июня, его часы работы — с 10:00 до 22:00. В списке брендов THE ROBE, BeriBegi, Floret Moscow, DISOBEDIENCE, lab и прочие.

Fashion-маркет и design-маркет на Тверском бульваре и Тверской площади будут работать с 24 по 26 июня и с 20 по 27 июня с 11:00 до 22:00 ежедневно. Здесь представлены бренды Made in Dance, by Matsumura, CHASTO, KRAPIVA-style и Wearnost.

Вход на все маркеты свободный. Кроме того, на Московской неделе моды продолжает работать профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином Дворе.

Накануне Московская неделя моды подвела итоги третьего дня показов. Около 50 дизайнеров продемонстрировали коллекции на разных площадках столицы. В «Зарядье» свои работы продемонстрировали студенты SERGEY SYSOEV Fashion school KOSYGIN UNIVERSITY, дизайнеры BALUNOVA Premium и NOVIKOVA DSGN x GIRL FROM 1938.