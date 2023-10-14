Два трупа выловили из сточной трубы под МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сточной трубе, пролегающей под Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), обнаружили два трупа, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, погибшие были бездомными.

Тела двух человек обнаружены в районе Старобитцевской улицы. В настоящее время погибших извлекли на поверхность. Сейчас на месте обнаружения трупов работает следственно-оперативная группа.

Ранее расчлененный труп женщины нашли в одной из московских квартир на северо-западе столицы. Тело без головы и ноги обнаружили в ванной комнате, а конечности лежали рядом в пакетах. По факту находки возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Екатеринбурга по пути на работу обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах. Рядом с трупом находилась могила с венком. Как установили в региональном СК, причиной смерти стало переохлаждение.

10 октября в Уфе в багажнике автомобиля обнаружили тело 14-летней девочки. Выяснилось, что машина принадлежит матери погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, устанавливаются все детали произошедшего.