Два человека погибли при пожаре на Комсомольской площади в Москве

Фото: Артем Рамазани-Зубов

Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Спасатели локализовали горение, тушение пожара продолжается. В работах задействованы 80 спасателей, 20 единиц спецтехники, а также вертолеты Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.

К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружены тела двух погибших, — сообщили в МЧС.

Пожар на площади трех вокзалов произошел 20 ноября. По данным экстренных служб, в горящем здании были заблокированы два человека. Огонь охватил 2500 квадратных метров склада. Из горящей постройки эвакуировали семерых человек, которые прятались в холодильнике.

В ходе тушения произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. По информации СМИ, в охваченном огнем здании находился магазин мебели и светильников, а также цветочный магазин.

В РЖД отметили, что строение к ним не относится. Также в компании подчеркнули, что возгорание не воспрепятствовало движению поездов с Ленинградского и Ярославского вокзалов.