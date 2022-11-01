В США не подтвердили развертывание гиперзвукового оружия РФ в Белоруссии Кирби не подтвердил информацию о развертывании гиперзвуковых ракет в Белоруссии со стороны РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

В Белом доме не подтвердили информацию о развертывании российских гиперзвуковых ракет на территории Белоруссии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, Вашингтон также не увидел сигналов о том, что белорусская сторона заинтересована в конфликте на Украине, сообщает ТАСС.

Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты (России. — NEWS.ru) были развернуты в Белоруссии, — заявил Кирби.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам».

До этого Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности. Сегодня утром, 15 октября, в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными.