В Совфеде оценили вероятность введения в Москве комендантского часа Вице-спикер Совфеда Воробьев заявил, что комендантский час не будет вводиться в Москве

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

На территории Москвы не будет введен комендантский час, рассказал в беседе с ТАСС вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. По его словам, в регионах ограничения могут вводиться только в соответствии с указом главы государства. Кроме того, для этого местные оперативные штабы во главе с губернаторами должны быть наделены отдельными полномочиями.

Не будет введено никакого комендантского часа в Москве. А если какие-то дополнительные ограничения и требования будут, то это будет только согласно указу президента и полномочиям, которые даны оперативным штабам во главе с губернаторами, — сказал Воробьев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, глава государства подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе примут необходимые меры по исполнению указов президента по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом он подчеркнул, что ничего не ограничит «обычный ритм жизни Москвы».