В скорой помощи ответили на обвинения в отказе направить машину Шатунову В подмосковной станции скорой помощи опровергли сообщения об отказе направить машину Шатунову

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Певец Юрий Шатунов

Диспетчер подмосковной станции скорой помощи не отказался направить машину Юрию Шатунову, почувствовавшему себя плохо, сообщает РИА Новости в Telegram-канале со ссылкой на представителей службы. Друг артиста звонил в скорую, чтобы уточнить, где находится ближайшая больница, а не чтобы вызвать машину.

По данным агентства, диспетчер предложил оформить вызов, но звонивший заявил, что сам доставит Шатунова в медучреждение. В станции скорой помощи пояснили, что в 23:46 поступил вызов скорой в растуновскую больницу. Требовалось доставить пациента в сосудистый центр, и врачи прибыли на место через три минуты.

О смерти кумира миллионов советских девушек Шатунова стало известно 23 июня. Артист скончался в возрасте 48 лет. Ему стало плохо во время рыбалки.

Друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. До последних дней Шатунов гастролировал и собирал полные залы.