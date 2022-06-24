Диспетчер подмосковной станции скорой помощи не отказался направить машину Юрию Шатунову, почувствовавшему себя плохо, сообщает РИА Новости в Telegram-канале со ссылкой на представителей службы. Друг артиста звонил в скорую, чтобы уточнить, где находится ближайшая больница, а не чтобы вызвать машину.
По данным агентства, диспетчер предложил оформить вызов, но звонивший заявил, что сам доставит Шатунова в медучреждение. В станции скорой помощи пояснили, что в 23:46 поступил вызов скорой в растуновскую больницу. Требовалось доставить пациента в сосудистый центр, и врачи прибыли на место через три минуты.
О смерти кумира миллионов советских девушек Шатунова стало известно 23 июня. Артист скончался в возрасте 48 лет. Ему стало плохо во время рыбалки.
Друзья успели отвезти певца в больницу, но врачи не смогли спасти исполнителя. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. До последних дней Шатунов гастролировал и собирал полные залы.