В «Синергии» назвали число выявленных уклонистов В «Синергии» выявили шесть уклонистов от частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В университете «Синергия» выявили шесть уклонистов, которым сотрудники вуза за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе вуза. Отмечается, что всего в правоохранительные органы для проверки было передано 800 личных дел первокурсников.

В результате инициированной руководством университета «Синергия» проверки и проведенных совместно с правоохранительными органами следственных мероприятий выявлено 6 лиц, воспользовавшихся услугами мошенников и получивших фиктивные справки об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Всего в правоохранительные органы для проведения проверки университетом «Синергия» было передано выборочно 800 личных дел первокурсников, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников приемной комиссии вуза Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина по делу о фиктивных справках об обучении. Как отмечается, в их кабинетах нашли бланки фальшивых справок и меченные денежные купюры.

Мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений, — поясняется в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Чмелева и Кухерева посадили под домашний арест, Забавина заключили под стражу в СИЗО, добавляет пресс-служба вуза.

По словам ректора университета Артема Васильева, «Синергия» оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам в расследовании этих уголовных дел.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации. До этого правоохранительные органы выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов: отмечается, что за такую услугу сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.