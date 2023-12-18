Boeing готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что пассажирский Boeing авиакомпании «Аэрофлот» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По данным канала, у воздушного судна произошел отказ передней стойки шасси.

«112» сообщает, что самолет выполнял рейс в Ереван. Другие подробности не приводятся.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.

До этого самолет «Аэрофлота» прервал рейс и совершил экстренную посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того, как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку.

В декабре SHOT опубликовал видео с моментом сброса топлива с самолета Ту-204, который загорелся при взлете в Улан-Удэ. Такой маневр потребовался пилотам, чтобы уменьшить риски при посадке. Причину возгорания двигателя установит специальная экспертная комиссия.