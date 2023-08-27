Пьяный дебошир попытался захватить самолет Магадан — Москва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мужчина попытался захватить самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва и совершавший посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Дебошира задержали и доставили в отделение МВД аэропорта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во время захода на посадку мужчина заявил, что якобы захватывает воздушное судно. При этом посадка самолета прошла благополучно, а пьяного дебошира задержали сразу после того, как самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, — подтвердил источник.

По данным телеканала, сначала мужчина вел себя неадекватно, поэтому его пересадили на другое место. Однако он не успокоился и пригрозил захватом воздушного судна.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Благовещенск, вынужденно сел в аэропорту Красноярска. Причиной посадки стало поведение одного из пассажиров. Он распивал алкоголь, вел себя агрессивно и отказывался выполнять требования экипажа воздушного судна.

Дебоширом оказался 31-летний житель Амурской области, после инцидента его доставили в дежурную часть. Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.