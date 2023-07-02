В Шереметьево возник сбой в системе обработки багажа В Шереметьево система обработки багажа не работала более двух часов

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Перебои в работе системы обработки багажа фиксировались вечером 2 июля в московском аэропорту Шереметьево. Из-за сбоя не удалось отправить вовремя около 300 единиц багажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

2 июля 2023 г. в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов, — рассказали в Шереметьево.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что неотправленный багаж доставят пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами.

На текущей неделе в Шереметьево уже фиксировались подобные сбои в работе багажной системы.

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