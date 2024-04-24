В Щелково просят уволить ударившую ребенка воспитательницу

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В подмосковном Щелково воспитательница ударила ребенка во время прогулки и теперь родители требуют уволить педагога, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент на видео заснял житель соседствующей с детским садом многоэтажки.

Хотя качество видео было плохим, родители смогли опознать по одежде воспитательницу. Уточняется, что инцидент произошел в детском саду «Малышок». Родители уже сходили к руководству садика и потребовали уволить агрессивную воспитательницу. Администрация пообещала разобраться в произошедшем.

Ранее в Красноярске полиция проверила детский сад, в котором воспитательница оттаскала двухлетнюю девочку за волосы. Инцидент произошел 10 ноября. Мать одной из воспитанниц сняла факт жестокого обращения через уличное окно. Инцидент произошел в детском саду «Академия детства». Мать, снявшая инцидент на камеру, изначально планировала лишь снять милое видео, на котором ее дочь играет с другой воспитанницей. При этом сама родительница заявление в МВД не подавала, но полиция начала проверку по факту публикации видео в Сети.