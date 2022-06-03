В сгоревшем БЦ в Москве не проводились антипожарные проверки с 2018 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Москва

В сгоревшем 3 июня в Москве бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» с 2017 года не проводились противопожарные проверки, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы СПАРК. Отмечается, что после последней проверки БЦ не включили в дальнейший план проверок по причине того, что собственник является субъектом малого предпринимательства.

Согласно информации сервиса, в 2017 году в бизнес-центре было осуществлено две внеплановые проверки. По их результатам нарушений выявлено не было. Такие проверки объектов проводились раз в три-четыре года, соответственно следующая должна была пройти в 2021 году. Однако в план проверок БЦ «Гранд Сетунь Плаза» не попал, по той причине, что ООО «Гранд сервис билдинг ФМ» является объектом малого предпринимательства, а в отношении подобных объектов был введен мораторий на проверки.

Около 09:30 утра 3 июня в экстренные службы поступил звонок о крупном пожаре в бизнес-центре на улице Горбунова, на западе Москвы. По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, сообщается об 11 пострадавших, одного из которых госпитализировали в центр имени Склифосовского. Всего из здания удалось спасти 125 человек.