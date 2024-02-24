В Северном Медведково хотят найти виновных в обрушении кровли парковки Хозяйка парковки в Северном Медведково решит проблемы с автовладельцами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

На 90-м километре МКАД в Северном Медведково обрушилась пластиковая крыша парковки, проинформировал Telegram-канал «Москва 24». Причиной случившегося мог быть снег, который не чистили, допустила «Москва 24». На месте работают сотрудники экстренных служб.

Владелица парковки Анна Петрова сообщила каналу, что зимняя уборка снега в договор обслуживания (3,5 тысячи рублей ежеквартально) не входит и автовладельцы должны этим заниматься сами.

Чтобы почистить крышу стоянки <...> всей, нужно затратить в районе 700 тысяч рублей. Кто это будет оплачивать? Почти все взносы уходят на зарплаты сотрудникам, саму уборку территории, свет, видеонаблюдение и так далее, — поделилась Анна Петрова.

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За очистку крыши боксов надо было дополнительно платить 800 рублей, уточнила владелица парковки. По ее словам, автомобилисты делать этого не хотели, поэтому возникла аварийная ситуация. Анна Петрова заявила каналу, что спрашивать следует с председателя парковки, которая не предупредила владельцев машин о возможных проблемах, не позаботилась о прочности конструкций и деньгах за уборку снега с крыши.

Председатель в беседе с «Москвой 24» все обвинения отвергла и заявила, что не раз предупреждала о возможных проблемах всех, включая владелицу. По ее утверждению, к ней никто не прислушался, поэтому некоторое время назад женщина ушла с должности.

Машины на стоянке от обрушения кровли боксов пострадали незначительно и ремонт потребуется косметический, уточнил канал. Анна Петрова пообещала на следующей неделе организовать встречу с хозяевами помятых машин и уладить ситуацию.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что под завалами оказались не менее 30 автомобилей, в том числе иномарки. Предварительно, площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.