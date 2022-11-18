В Сети появилось видео слежки за убитой на юге Москвы девушкой

Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на котором запечатлен момент слежки за девушкой, убитой недалеко от метро «Зюзино». На кадрах видно, как мужчина долгое время находится в продуктовом магазине, однако когда приходят полицейские, резко покидает его.

По данным прокуратуры, к настоящему моменту установлено, что 17 ноября мужчина приехал к девушке на работу на ул. Булатниковскую, где угрожал убийством, сообщив при этом, что при себе у него имеется нож. Женщина восприняла угрозы всерьез и опасалась за свою жизнь.

Позднее около 18 часов 29-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по решению прокуратуры уголовное дело по факту угрозы убийством изъято из производства органа дознания. Оно будет передано для соединения с уголовным делом по факту убийства.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники правоохранительных органов подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова.

Ранее ГСУ СК России по Москве опубликовало фото задержанного в Тамбовской области подозреваемого в убийстве, а также его предполагаемого пособника. Сообщалось, что в ближайшее время их допросят.