В Сети появилось видео последствий пожара в парке Горького В парке Горького произошел пожар в деревянном павильоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В парке Горького в Москве произошел пожар в одном из деревянных павильонов возле причала, сообщает «360». В распоряжении редакции оказалось видео последствий возгорания. На кадрах видно, что огонь повредил вход в помещение, часть окон в павильоне выбита.

Как уточняет издание, в постройке располагалось кафе. Огонь успел охватить 200 кв. м. Существовала угроза, что пожар может перекинуться на оставшиеся павильоны. Возгорание было локализовано к 04:00, а в 04:29 пожар полностью ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал. На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

В Москве ранее произошел пожар на территории Зачатьевского женского монастыря. Огнеборцы полностью потушили возгорание. Зачатьевский монастырь расположен в московском районе Хамовники между станциями метро «Парк культуры» и «Кропоткинская».

До этого в Большом порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Ермак». Судно не эксплуатировалось, пострадавших нет. Пожар начался в складском помещении.

29 февраля на складах на Донинском шоссе в подмосковном Раменском произошел пожар площадью 4500 квадратных метров. Огонь перебросился на соседний склад.