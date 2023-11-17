В Сети появилось видео ограбления со стрельбой в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная прокуратура опубликовала видео ограбления в центре Москвы на Пресненском Валу около банка. На кадрах злоумышленники на Mercedes подъезжают к мужчинам, делают несколько выстрелов в их сторону, забирают сумки с деньгами и уезжают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении, — указано в сообщении.

17 ноября в центре Москвы произошла стрельба у отделения банка. По данным МВД, неизвестные обстреляли двух мужчин, похитили у них сумку с деньгами и скрылись, один человек пострадал.

По данным Telegram-канала Mash, ограбили двух курьеров с 300 миллионами рублей. Отмечается, что работники Российского финансового банка несли мешок с деньгами по улице, когда рядом с ними остановилась черная иномарка. Неизвестные вышли из авто и выстрелили в них, предварительно, из травматического пистолета и забрали наличные. По информации канала, у одного из курьеров ранена нога. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее МВД России опубликовало видео задержания мужчины, открывшего утром 17 ноября на станции «Рязанский проспект» московского метро стрельбу из ружья. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, злоумышленник был обезврежен полицейскими, сотрудниками службы безопасности метро при содействии одного из пассажиров. Как отмечается, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Зачинщика конфликта обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 213 УК РФ.