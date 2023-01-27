В Сети появилось фото упавшего во Внуково вертолета

Telegram-канал Москва 24 опубликовал фото упавшего в аэропорту Внуково вертолета Ми-8. По сведениям канала, пассажиров в кабине воздушного судна во время инцидента не было.

27 января Telegram-канал Baza сообщил что во Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8. В публикации говорится, что он задел лопастями землю при посадке, это и привело к крушению. Информацию о повреждении винта подтвердил также источник ТАСС в экстренных службах. По данным источника «Интерфакса», в результате аварии есть пострадавшие. Официально эта информация пока не комментировалась.

При этом источник ТАСС заявил, что пострадавших при крушении нет, а само судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». Telegram-канал SHOT со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщил, что вертолет не успел оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом. По данным Baza, сейчас на месте работают спасатели, сам вертолет буксируют на стоянку.