В Сети появились кадры затопленной дождем станции столичного метро Станция московского метро «Багратионовская» оказалась затоплена из-за ливня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из-за сильных осадков на Филевской линии московского метрополитена временно приостанавливали движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» для обеспечения безопасности, сообщает Дептранс Москвы. Пути на станции «Багратионовская» были затоплены из-за дождя, но сейчас движение восстановлено. Также в Telegram-канале РБК появились кадры с места происшествия.

На опубликованных кадрах заметно, как после дождя образовался потоп на рельсах. Они ушли под воду, рядом с рельсами образовался ручей. Из-за случившегося пришлось останавливать движение поездов.

Ранее сообщалось, что 10 гражданам потребовалась помощь из-за ливня, который затопил несколько автобусов и легковушек на севере Москвы. По предварительным данным, никто из них не получил травм.

В настоящее время спасатели помогают пассажирам выбраться. Пострадавших среди них нет. Также на Нижегородской улице проводится спасение женщины из затопленного автомобиля. Его вытаскивают из воды.

До этого специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что проливные дожди являются приметой начала лета для Москвы и области. Она объяснила, что столица находится вблизи центра южного циклона, основу которого составляет теплый и влагоемкий воздух.