Опубликованы фото с места пожара в хостеле, где погибли восемь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара в хостеле на юге столицы. По предварительным данным, причиной обширного возгорания стала неисправная проводка.

Пожар произошел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома. В результате него погибли восемь человек, еще четыре — были госпитализированы. По предварительным данным, причиной такого количества жертв стали решетки на окнах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Для установления точной причины возгорания в ближайшее время следователи назначат пожарно-техническую экспертизу.

Также по факту инцидента проверку проводит прокуратура. В ходе нее было установлено, что в хостеле грубо нарушали требования пожарной безопасность, а владелец ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). В столичном ГУ МЧС сообщили, что при пожаре в гостинице не сработала сигнализация.