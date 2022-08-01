В Сети появились кадры последствий потопа в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал кадры с последствиями потопа в храме Христа Спасителя. Ранее пьяный мужчины пробрался в здание храма ночью и открыл воду из пожарных гидрантов. РИА Новости также сообщили, что Хамовнический суд Москвы уже арестовал мужчину за вандализм. Обвиняемому грозит три года лишения свободы по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса России («Вандализм по мотивам религиозной деятельности»).

Сообщается, что 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм, после чего прошел в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворье и малую библиотеку. При выходе из храма мужчина был задержан и заявил, что в храм его «кто-то послал». В отношении Ратникова составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».