В Сети появились фотографии из московских бомбоубежищ

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Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото из бомбоубежищ в Москворечье-Сабурово и Царицыно. По данным канала, в этих районах также оборудовали подвальные помещения в соответствии с правилами гражданской обороны. Обустройством помещений занимается местное государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Жилищник».

На фотоснимках, опубликованных в Telegram-канале, показаны небольшие, но чистые комнаты, с запасами воды, аптечками, туалетами и умывальниками.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала, там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню».

До этого стало известно, что на фасаде спортивного центра «Экстрим» Москомспорта на Госпитальном Валу появились таблички с указателями убежища, они направляют в подвальное помещение. По словам сотрудников спортивного учреждения, таблички появились совсем недавно, разместить их потребовало руководство спортивного центра.