В Сети появилась карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года В Сети появилась карта развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале директор ведомства Владимир Титов. Из схемы следует, что Большая кольцевая линия должна сомкнуться в следующем году. На Кольцевой появится станция «Суворовская» и пересадка на нее с «Достоевской». Люблинско-Дмитровскую линию в 2023 году продлят до станции «Физтех», а Арбатско-Покровская в 2027 году придет в Гольяново. На Солнцевской линии должна появиться станция «Аэропорт Внуково».

Пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ, — пояснил Титов.

Ранее мэр Москвы Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.