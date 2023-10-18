В Серпухове мужчина сгорел в автомобиле, в котором жил полгода

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В подмосковном Серпухове 50-летний мужчина погиб во время пожара в авто, в котором он вынужденно жил последние полгода, передает Telegram-канал SHOT. Его квартира, расположенная в многоэтажном доме на Московском шоссе, сгорела.

Пожар произошел днем 17 октября. Предположительно, причиной возгорания мог стать непотушенный окурок. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце августа житель села Немчиновка в Московской области решил починить свой автомобиль, но в процессе ремонта загорелись пять машин. Сначала заискрилась проводка в ремонтируемом автомобиле, затем за несколько секунд начался сильный пожар.

До этого в центре Москвы сгорел Lamborghini. Момент возгорания попал на видео, очевидец опубликовал кадры в Сети. Арендатору автомобиля пообещали вернуть оплату. Стоимость такой иномарки оценивается в 50 млн рублей.

13 октября автомобиль Kia врезался в грузовик дорожных служб в ночь на пятницу на Северо-Восточной хорде в Москве, водитель и пассажир автомобиля погибли от полученных травм. На фото с места происшествия видно, что разорванный автомобиль в результате удара полностью лишился крыши и смялся в лобовой части.