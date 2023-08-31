На серой ветке московского метро случился сбой из-за человека на путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На серой, Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро случился сбой, сообщает дептранс столицы. Это произошло из-за человека на путях. Не было движения поездов от станции «Нагорная» до «Южной».

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В 20:48 движение восстановили.

В начале июня в столичном метро произошел сбой из-за человека на путях. В связи с инцидентом не было движения на участке фиолетовой ветки от станции «Таганской» до «Выхино», поезда в обратном направлении следовали с задержками.

В мае на Кольцевой линии метро на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле мужчина средних лет скончался на месте, упав на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не смог вовремя среагировать. По одной из версий, погибший мог упасть на пути преднамеренно.