На VIP-складе в ЦУМ пропали 39 айфонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

C VIP-склада московского ЦУМа исчезли 39 айфонов, сообщает Telegram-канал SHOT. Пропажу обнаружил 35-летний работник управления экономической безопасности торгового дома. Он проводил инвентаризацию склада в секции VIP_Online интернет-магазина ЦУМа.

Ущерб недостачи составляет 5,4 млн рублей. Сотрудник безопасности написал заявление в полицию и теперь полицейским предстоит выяснить, куда делась целая партия премиальных смартфонов.

В ноябре сообщалось, что юрист маркетплейса Wildberries обратился в полицию после того, как обнаружил, что сотрудники одного из складов украли в подмосковном пункте товаров на миллион рублей. Злоумышленники подъехали к объекту на грузовой «Газели» и загрузили в нее электробритвы, чайники, камеры видеонаблюдения и триммеры. Позже машину обнаружили в подмосковном Ногинске. По статье о «Краже» могут попасть под суд девять сотрудников компании.

Ранее прокуратура Москвы назвала Центральный, Восточный и Юго-Восточный административные округа Москвы лидерами антирейтинга по количеству преступлений. Всего в Москве за год произошло 57 тысяч краж.