В храме Христа Спасителя опровергли сообщения о ночном потопе В храме Христа Спасителя опровергли информацию о том, что житель Москвы устроил в соборе ночью потоп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство храма Христа Спасителя опровергло в беседе с NEWS.ru информацию о том, что 40-летний житель Москвы устроил в соборе ночью потоп. Появившиеся ранее в СМИ сообщения опровергли и в фонде Храма, который располагается на одном из подземных этажей.

У нас в храме все спокойно, — заявил представитель фонда.

В пресс-службе МВД России по Москве в комментарии NEWS.ru рассказали, что информация о случившемся не поступала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 29 июля Алексей Ратников пробрался в храм Христа Спасителя, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В результате в храме затопило коридоры двух этажей, администрацию фонда, подворья и малую библиотеку.

При выходе из храма мужчина был задержан, в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм», сообщил Mash.