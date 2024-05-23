В российском журнале отреагировали на обыски в здании редакции Журнал «Компания»: обыски в здании редакции не связаны с работой издания

Проводившиеся правоохранительными органами обыски в здании журнала «Компания» в Москве не связаны с деятельностью издания, сообщила редакция в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте. Отмечается, что у сотрудников МВД, по их собственным словам, нет претензий к журналу и коллективу редакции.

Они проводили следственные действия, которые, по утверждению самих представителей правоохранительных органов, не связаны с деятельностью нашего издания, и претензий к журналу и коллективу редакции нет, — сказано в обращении.

Ранее источник РБК сообщил, что в редакции московского журнала «Компания» прошли следственные действия. Как предположил собеседник, они связаны с расследованием по делу «Адских бабок». Издание с его слов пишет, что в компьютере одной из фигуранток был найден файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.

В конце ноября 2023 суд года приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.