В российском вузе из-за аварии рухнул потолок В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РЭУ им. Плеханова из-за прорыва трубы обвалился потолок, сообщили в пресс-службе учебного заведения. Занятия в корпусе в этот момент не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал.

В результате аварии системы пожарного водопровода 10 января по причине температурных качелей в чердачном помещении учебного корпуса Плехановского университета никто не пострадал... В связи с проведением сессии занятия в корпусе не велись. Университет работает в штатном режиме, — заявили в вузе.

В университете добавили, что возникла утечка воды под потолком, что привело к обрушению гипсокартонной обшивки. Дежурные службы университета оперативно устранили последствия инцидента.

Система отопления и водоснабжения университета осталась неповрежденной, а система пожарной безопасности в учебном корпусе исправна и соответствует всем стандартам безопасности, заключили представители РЭУ имени Плеханова.

Напомним, в Колпинском районе Санкт-Петербурга из-за коммунальной аварии едва не погибла сотрудница кафе. На нее обвалился потолок. Буфетчица до этого неделю жаловалась, что на первом этаже производственного предприятия капает с потолка. При этом девушку неоднократно било током. В больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму спины.