В «Российской креативной неделе» примут участие ведущие вузы страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Российской креативной неделе», которая пройдёт в Москве с 7 по 10 июля, примут участие ведущие вузы страны, сообщили в пресс-службе форума. На нём выступят представители НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГУ им. А. Н. Косыгина, Московского политехнического университета, МАРХИ, Севастопольского государственного университета, Волгоградского государственного университета и других университетов.

Именно вузы во многом определяют, какой будет экономика знаний завтра. И впервые ведущие вузы встретятся на форуме «Российская креативная неделя», чтобы обсудить самые горячие вопросы, перспективы развития образования в сфере креативных индустрий и подготовку высококвалифицированных специалистов, — рассказала глава Роскультцентра и директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

В свою очередь директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г. В. Плеханова Евгения Слепак отметила, что о креативных индустриях во всем мире говорят как об основном драйвере экономического развития. Для роста креативной сферы, по её словам, важна поддержка молодёжи.

Всего на молодёжной площадке «Российской креативной недели» пройдут более 20 мероприятий для молодых специалистов креативных индустрий. Организаторами мероприятия в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В павильоне «Спецпроекты» на набережной парка Горького гостей ожидает более 20 мероприятий и свыше 80 спикеров, сообщили в пресс-службе форума. Запланированы лекции и дискуссии об актуальных для молодых людей темах: NFT и метавселенная, арт-рынок, создание бренда одежды, разработка компьютерной игры.