В Российской государственной библиотеке произошел пожар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Огнеборцы выехали на место пожара, который произошел в подвале Российской государственной библиотеки в Москве. Отмечается, что возгорание произошло в подвале учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке произошло возгорание, пожарные выехали на место, — сказано в сообщении.

Ранее мощный пожар начался в банном комплексе на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление МЧС. Отмечается, что огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае. Там отметили, что ветер способствовал быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляла 900 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.

Кроме того, на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области начался пожар. Огонь распространился на площади 20 тысяч квадратных метров.