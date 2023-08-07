В России разработали ГОСТ на игрушки с 48 определениями

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В России разработали ГОСТ на игрушки, который даст определение всем типам такой продукции, сообщили «Известия». До сих пор в стране не существовало терминологии и классификации для этих товаров.

Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины. Это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути, — пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

В документе отмечается, что игрушкой является изделие, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет. Всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов продукции с отдельными определениями. По словам Цицулиной, понятия и классификации необходимы для проведения государственных закупок в образовательных учреждениях.

Введение новых понятий позволит ответить на вопрос о том, что это за игрушки, а также регламентировать их производство и увеличить виды изготавливаемых товаров, — сказала глава АИДТ.

Такой стандарт позволит исключить некачественное или опасное сырье, отметила эксперт. При этом ГОСТ позволит учесть особенности современных, уже используемых безопасных материалов.

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