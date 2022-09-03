В московском Колонном зале Дома Союзов началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик скончался 30 августа на 92-м году жизни. Траурные мероприятия проходят «с элементами государственных похорон». Президент России Владимир Путин присутствовать на церемонии не сможет из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он уже простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.
После церемонии Горбачева захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, согласно завещанию президента СССР.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева идет на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: NEWS.ru
Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым