В московском Колонном зале Дома Союзов началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик скончался 30 августа на 92-м году жизни. Траурные мероприятия проходят «с элементами государственных похорон». Президент России Владимир Путин присутствовать на церемонии не сможет из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он уже простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.

После церемонии Горбачева захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, согласно завещанию президента СССР.

 

Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у Дома союзов в Москве, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Кыргызской Республики в РФ Гульнара-Клара Самат прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Куснирович с женой Екатериной прибыли к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Алла Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева прибыла к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Певица Алла Пугачева идет на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева идет на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в Москве

Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди идут по огороженному проходу через улицу Большая Дмитровка к Дому союзов на церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Чубайс на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Муратов на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (слева) на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Молодой человек пришёл на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Фото: NEWS.ru

Сюзанна Масси, американский исследователь истории России, сыгравшая важную роль в отношениях между Рональдом Рейганом и Советским Союзом. На церемонии прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов.

Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Орбан у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Виктор Дробыш у Дома союзов, где проходит церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым