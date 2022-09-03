В московском Колонном зале Дома Союзов началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Политик скончался 30 августа на 92-м году жизни. Траурные мероприятия проходят «с элементами государственных похорон». Президент России Владимир Путин присутствовать на церемонии не сможет из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он уже простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.