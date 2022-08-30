В России придумали новый способ штрафовать водителей Глава Дептранспорта Москвы Ликсутов предложил штрафовать водителей с помощью ЭРА-ГЛОНАСС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил наделить систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС новыми функциями, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль». Согласно документу, дополнить легковые автомобили нужно датчиками ускорения и направления, а также «черными ящиками». Автор канала считает инициативу противозаконной, позволяющей штрафовать автомобилистов.

Я посмотрел Федеральный закон N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и не нашел в нем упоминаний о возможности местных органов власти администрировать штрафы за скорость (только за парковку). Но либо я плохо искал, либо (что вероятнее) эта инициатива будет следующей, — пишет он.

Тем временем АвтоВАЗ начал выпуск упрощенных LADA Granta без ABS, SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и других систем, компоненты для которых в дефиците. На упрощённую Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2».