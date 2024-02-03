В России нашли способ организовать роды для мужчин Симулятор родов для мужчин запустили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Симулятор родов запустили на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Телеканал «Москва 24» опубликовал видео, на котором посетители из числа мужчин пробуют испытать на себе боль от схваток.

На стенде работают специалисты Наро-Фоминского перинатального центра. Медики надевают на мужчин накладной живот и подключают их к датчикам, которые имитируют боль от родов и схваток.





Акушер-гинеколог Алексей Черников ранее заявил, что расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем, во многом является верным. По его словам, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний, в частности доброкачественных образований в молочных железах.

До этого акушер-гинеколог Эльвира Исаева развеяла ряд мифов о беременности. Одним из самых популярных она назвала поверье, что пол будущего ребенка можно определить по форме живота матери, однако в действительности это невозможно. По ее словам, форма живота является индивидуальной особенностью женщины. Мнение, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик, а если живот более округлый, то будет девочка, не имеет никакой связи с реальностью, подчеркнула медик.