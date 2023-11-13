В России мужчина арестован за госизмену В Москве суд арестовал россиянина по делу о государственной измене

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в государственной измене, сообщил ТАСС. Отмечается, что в случае признания виновным ему грозит до 20 лет колонии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова М. А., подозреваемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в суде.

Иные подробности дела неизвестны. Материалы расследования засекречены.

Ранее в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.

До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали 48-летнего местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. По данным российской спецслужбы, крымчанин передавал Киеву информацию об обстановке на полуострове и занимался организацией тайников с боеприпасами. В отношении мужчины возбуждены дела по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, и о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.