Стало известно, опасен ли для здоровья запах гари в Москве Роспотребнадзор: дымка и запах гари от лесных пожаров не опасны для здоровья горожан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре сообщили, что дымка и запах гари, возникшие в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не представляют опасности для здоровья горожан. Специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период неблагоприятных метеорологических условий специалисты провели 161 выезд, отобрали 1952 пробы и сделали 1952 исследования атмосферного воздуха. За все время наблюдения превышения гигиенических нормативов фиксировались лишь единожды — в утренние часы 22 августа были отмечены превышения предельно-допустимых концентраций.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак рассказал, что смог может быть опасен только для людей с заболеваниями легких и сердца. Однако врач все равно рекомендует носить маски и пользоваться кондиционерами для препятствия попаданию твердых частиц в легкие.